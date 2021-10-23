2021/10/23 | 13:07 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ حذّر خبراء العناية بالشعر من عادة غسل الشعر أو ترطيبه بالماء قبل النوم، إذ يهدد ذلك صحة الشعر وحيويته، كما أوضحوا المزيد من النتائج السلبية لتلك العادة وحلول لتجنب هذه المخاطر.وقال خبراء العناية بالشعر أن الشعر الرطب يكون ضعيفا، حيث تكون مسام فروة الرأس مفتوحة مما يُعرضها لمختلف العوامل الخارجية المؤذية، فضلا عن أن احتكاك الشعر الرطب بالوسادة أو الفراش يسبب تشابكه مما يؤدي إلى تكسره.كيفية تجنب أضرار غسل الشعر قبل النوم إذ كان لا بد من غسل الشعر قبل النوم فيمكنك تجنب تلفه بقدر الإمكان عن طريق اتباع الخطوات التالية والتي من شأنها تخفيف الآثار الأضرار.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تحذير من غسل الشعر قبل النوم… وخطوات عملية لتجنب تلفه عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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