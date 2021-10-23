2021/10/23 | 13:10 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد كشفت وزارة التخطيط، اليوم السبت، عن تجاوز إعداد السيارات في العراق الـ7 ملايين، متوقعة إرتفاع العدد إلى 15 مليون في عام 2035.وقال المسؤول في وزارة التخطيط قابل حمود لصحيفة “الصباح” الرسمية، ان “البلد يشهد زخماً مرورياً كبيراً بسبب تنامي أعداد السيارات التي تتجاوز 7 ملايين سيارة في العراق ومعدل النمو السنوي …

ظهرت المقالة عام 2035..



إرتفاع أعداد السيارات في العراق إلى 15 مليون أولاً على النور نيوز.

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