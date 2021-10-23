النجف تعلن .. غدا الاحد عطلة رسمية

2021/10/23 | 13:12 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اعلن محافظ النجف لؤي الياسري عن عطلة محلية بمناسبة المولد النبوي الشريف.

وقال المحافظ في تصريح نقله مكتب الاعلامي :” وجهنا باعتبار يوم غد الاحد 24/10/2021 ، المصادف 17 ربيع الاول ، عطلة رسمية محلية في المحافظة”.

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