تحذير من غسل الشعر قبل النوم.. وخطوات عملية لتجنب تلفه

2021/10/23 | 13:13 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ حذّر خبراء العناية بالشعر من عادة غسل الشعر أو ترطيبه بالماء قبل النوم، إذ يهدد ذلك صحة الشعر وحيويته، كما أوضحوا المزيد من النتائج السلبية لتلك العادة وحلول لتجنب هذه المخاطر.وقال خبراء العناية بالشعر أن الشعر الرطب يكون ضعيفا، حيث تكون مسام فروة الرأس مفتوحة مما يُعرضها لمختلف العوامل الخارجية المؤذية، فضلا عن […]

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وخطوات عملية لتجنب تلفه أولاً على الايام نيوز.

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