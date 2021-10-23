2021/10/23 | 13:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعطيل الدوام الرسمي في محافظة النجف

ليوم غد الأحد

يتبع ..





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