دعوة أمريكية أوروبية لإيران للعودة

2021/10/23 | 13:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شددت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا

وفرنسا وألمانيا، على "ضرورة عودة إيران

سريعا إلى المحادثات النووية"، وسط قلق

متزايد من التأخير.

وأشار المتحدث باسم الخارجية

الأمريكية، نيد برايس، إلى أن "المبعوث

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