فاكهة تحرق دهون الجسم

2021/10/23 | 13:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعد الدهون الحشوية مصدر قلق خاص لأنها

تقع في عمق تجويف البطن، ما يبطن الفراغ

بين أعضاء الجسم الحيوية.

وتتمثل الطريقة الأكثر فعالية للحرق من

خلال النظام الغذائي والتمارين

الرياضية.



وقد تكون لفاكهة واح

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