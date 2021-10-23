عمليات بغداد تلقي القبض على إرهابيين اثنين

2021/10/23 | 13:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت، عن القاء القبض على متهمين اثنين بالارهاب.

وذكر بيان لخلية الاعلام الامني تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) أنه "نتيجة لتكثيف الجهود الاستخبارية، وبتنسيق عال المستوى مع قسم استخبارات وأمن عمليات بغداد وجهاز الأمن الوطني، تمكنت قوة من اللواء (23) فرقة المشاة السابعة عشر ومفرزة من الأمن الوطني، من إلقاء القبض على متهمين اثنين وفق المادة (4/1) إرهاب بعد متابعتهما ورصد تحركاتهما في منطقة الدورة جنوبي بغداد".

واشار الى انه "تم إحالتهما إلى الجهات المختصة وفق القانون".

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