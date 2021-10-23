السعودية.. محمد بن سلمان يتعهد بالوصول للحياد الكربوني في 2060

2021/10/23 | 13:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السعودية، أكبر مصدر للنفط بالعالم، السبت اعتزامها الوصول للحياد الكربوني بحلول العام 2060، وذلك قبل أيام من انطلاق المؤتمر الدولي للمناخ "كوب 26" في غلاسكو.

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