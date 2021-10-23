الشرطة تنقذ متسولة من حادثة اغتصاب في بغداد

2021/10/23 | 13:27 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، القبض على متهمين اقدموا على خطف متسولة وحاولوا الاعتداء عليها.وقالت الوزارة في بيان، إن “4 متهمين مخمورين أقدموا على اختطاف متسولة بهدف الاعتداء عليها، وتمت مطاردتهم من قبل دوريات فوج طوارىء بغداد الحادي عشر ليتم القبض على اثنين منهم وتحرير الفتاة، ولاذ اثنان منهم بالفرار”.وأضافت أن “قوة […]

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