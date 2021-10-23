بغداد..مخمورون اختطفوا “متسولة” لاغتصابها والشرطة تتدخل

2021/10/23 | 13:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الداخلية، السبت، القبض على متهمين اقدموا على خطف متسولة وحاولوا الاعتداء عليها.وقالت الوزارة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إن “4 متهمين مخمورين أقدموا على اختطاف متسولة بهدف الاعتداء […]

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