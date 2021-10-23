2021/10/23 | 13:28 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت خلية الإعلام الأمني، السبت، اعتقال متهمين بالمادة 4 إرهاب في منطقة الدورة.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقالت الخلية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (23 تشرين الأول 2021)، إن "قوة من اللواء (23) فرقة المشاة السابعة عشر ومفرزة من الأمن الوطني، تمكنت من إلقاء القبض على متهمين اثنين وفق المادة (4/1) إرهاب بعد متابعتهما ورصد تحركاتهما في منطقة الدورة جنوبي بغداد".

وأضاف البيان "تم إحالتهما إلى الجهات المختصة وفق القانون".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال متهمين بالمادة 4 إرهاب في الدورة) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال متهمين بالمادة 4 إرهاب في الدورة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).