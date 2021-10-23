تفاعل مع إطلالة أمل بوشوشة وجدل

2021/10/23 | 13:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث متابعون على مواقع التواصل الاجتماعي عن "بطانة" فستان الإعلامية ريا أبي راشد، وتفاعلوا مع إطلالة الفنّانة الجزائرية أمل بوشوشة، ورصدوا أيضاً منع الفنّان المصري حسن أبو الروس من المرور عليها، وحرمانه الدخول إلى حفل الختام، الجمعة.

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