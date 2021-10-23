محافظة عراقية تعطل الدوام بصورة رسمية يوم غد الاحد

2021/10/23 | 13:34 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن محافظ النجف الأشرف لؤي الياسري، السبت، تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الأحد المقبل بمناسبة المولد النبوي.

وذكر بيان لمكتب المحافظ، تلقى NRT نسخة منه، اليوم (23 تشرين الاول 2021)، أن "الياسري أعلن تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الأحد المقبل بمناسبة المولد النبوي".

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