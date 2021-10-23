2021/10/23 | 13:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني كشفت الخطوط الجوية العراقية، اليوم السبت، عن موعد استلام أول طائرة مدنية نوع إيرباص A220.وقال المتحدث بإسم الخطوط الجوية العراقية حسين جليل في تصريح صحافي، انه “سيتم استلام اول طائرة من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق يستلم أول طائرة “ايرباص A220” الأسبوع المقبل المركز الخبري الوطني.

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