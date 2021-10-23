حلبجة تضع شرطاً لصرف رواتب موظفيها

2021/10/23 | 13:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - حلبجة

قررت دائرة صحة حلبجة، اليوم السبت، عدم صرف الرواتب لموظفيها الا بعد تلقيهم اللقاح المضاد لفايروس كورونا.

وقال مدير عام صحة حلبجة آزاد مصطفى في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إنه "من أجل المصلحة العامة وسلامة المواطنين والموظفين وللحث على تلقي اللقاح المضاد لفايروس كورونا قررنا عدم صرف الراتب الشهر للموظفين التابعين للصحة ممن لا يحملون شهادة تلقي اللقاح".

ودعا موظفي الصحة الى "تلقي اللقاح في أسرع وقت او اجراء فحص كورونا اسبوعيا للتأكد من انهم غير مصابين بالفيروس"، مبيناً أنه "بخلاف ذلك فلا يحق للموظف استلام راتبه".

وأوضح مصطفى ان "هذا الإجراء هو للمصلحة العامة ولحماية حياة المواطنين والموظفين بشكل عام"، مشيراً إلى أنه "تم رفع هذا المقترح محافظة حلبجة لتطبيقه في جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية".

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