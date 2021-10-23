بينها العراق..خارطة الدول الأكثر جوعاً في العالم لعام 2021 (صورة) - عاجل

2021/10/23 | 13:38 - المصدر: بغداد اليوم

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تصور خريطة الجوع لعام 2021 التي وضعها برنامج الأغذية العالمي انتشار نقص التغذية بين سكان كل بلد في 2018-2020.



ما يصل إلى 811 مليون شخص - 1 من كل 10 من سكان العالم - لا يحصلون على ما يكفي من الطعام.

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