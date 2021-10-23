القبض على متهمين اثنين بالارهاب في بغداد

2021/10/23 | 13:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، القبض على متهمين اثنين بالارهاب جنوبي بغداد.

وذكرت الخلية في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إنه "نتيجة لتكثيف الجهود الاستخبارية، وبتنسيق عال المستوى مع قسم استخبارات وأمن عمليات بغداد وجهاز الأمن الوطني، تمكنت قوة من اللواء 23 فرقة المشاة السابعة عشر ومفرزة من الأمن الوطني، من إلقاء القبض على متهمين اثنين وفق المادة (4/1) إرهاب بعد متابعتهما ورصد تحركاتهما في منطقة الدورة جنوبي بغداد".

وأضافت أنه "تم إحالة المتهمين الجهات المختصة وفق القانون".

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