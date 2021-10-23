نقيب الصحفيين مؤيد اللامي يعزي بوفاة الشاعر سمير صبيح

2021/10/23 | 13:38 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / تقدم نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي بالتعزية بوفاة الشاعر سمير صبيح .وقال اللامي في تغريدة على / تويتر / :" رحم الله الصديق والشاعر سمير صبيح الذي رحل اثر حادث سير مؤسف ".واضاف :" كان مثال الابداع والخلق ..ادعو الله ان يمن عليه برحمته الواسعة ويلهم اهله واصدقاءه الصبر والسلوان "./ انتهى

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