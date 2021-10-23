إختطفوا متسولة.. الشرطة تطارد 4 أشخاص مخمورين

2021/10/23 | 13:40 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد طاردت مفارز الشرطة في بغداد، 4 أشخاص مخمورين أقدموا على خطف متسولة، بهدف الاعتداء عليها.وجاء في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “أقدم 4 متهمين مخمورين على اختطاف متسولة بهدف الاعتداء عليها، حيث تمت مطاردتهم من قبل دوريات فوج طوارىء بغداد الحادي عشر ليتم القبض على اثنين منهم وتحرير الفتاة، …

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الشرطة تطارد 4 أشخاص مخمورين أولاً على النور نيوز.

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