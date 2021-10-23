2021/10/23 | 13:40 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد شدد تحالف “الفتح” برئاسة هادي العامري، اليوم السبت، على الإسراع في إعادة عمليات العد والفرز يدوياً لجميع محطات الاقتراع في العراق، محذراً ان الأمور مرشحة للتصعيد.وقال القيادي بالتحالف أبو ميثاق المساري في تصريح صحفي، ان “الأمور مرشحة للتصعيد، خصوصاً مع رفض مفوضية الانتخابات، تنفيذ مطالب القوى السياسية والشعبية بإعادة عمليات العد …

ظهرت المقالة “الفتح” يشدد على إعادة العد والفرز يدوياً: الأمور مرشحة للتصعيد أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“الفتح” يشدد على إعادة العد والفرز يدوياً: الأمور مرشحة للتصعيد) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“الفتح” يشدد على إعادة العد والفرز يدوياً: الأمور مرشحة للتصعيد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).