فرسان حشد العتبات ضمن دورة للقوات الخاصة في وزارة الدفاع (صور)

2021/10/23 | 13:47 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذ مقاتلو فرقة العباس القتالية (حشد

العتبات المقدسة)، نشاط "القفز الحر" ضمن

دورة القوات الخاصة التي يخوضونها في

مدرسة القوات الخاصة التابعة الى وزارة

الدفاع، والتي تعتبر أول قوات في الحشد

الشعبي تخوض

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