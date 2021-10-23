2021/10/23 | 13:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أصدرت وزارة الدفاع، اليوم السبت، توضيحا بشأن ما نشرته احدى الاعلاميات بشان قسم تمكين المرأة في الوزارة.وقالت الوزارة في البيان الذي تلقاه “المركز الخبري الوطني”، رداً على ما نُشِر في الصفحة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الدفاع تصدر توضيحًا بشأن قسم تمكين المرأة المركز الخبري الوطني.

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