2021/10/23 | 13:55 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شهد موقع محطة دوكوفاني للطاقة النووية في جمهورية التشيك أول حصاد لمحصول العنب.



وقالت الشركة القائمة على تشغيل الحقل إنه تم جني حوالي 700 كلم من عنب راين ريسلينج وساوفيجنون بلانك.

ويقع الحقل أسفل أبراج التبريد مباشرة، ولكن خارج المنطقة الأمنية للمفاعل، والمحاطة بالسياج جنوب غربي مدينة برنو، ويمكن للسياح زيارتها.

وقال المتحدث باسم محطة الطاقة، جيري بيزديك اليوم الجمعة، إن العنب والنبيذ سيخضعان للفحص داخل المختبر للتأكد من خلوهم من أي نشاط إشعاعي.



وأضافت الشركة أنه لن يتم بيع النبيذ، ولكن سيتم تقديمه في المناسبات الخاصة فقط.

وتشتهر منطقة جنوب مورافيا، حيث تقع محطة الطاقة النووية، بزراعات العنب.



ويعتبر نشطاء البيئة أن محطة الطاقة النووية، التي يزيد عمرها عن ثلاثة عقود، قد عفا عليها الزمن، وصارت تمثل مشكلة تتعلق بالسلامة.

وتحتوي المحطة على أربعة مفاعلات تعمل بالماء المضغوط، وتعتزم جمهورية التشيك، على المدى الطويل، إقامة وحدة جديدة للطاقة النووية بالموقع.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حصاد أول محصول عنب بموقع للطاقة النووية في التشيك) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حصاد أول محصول عنب بموقع للطاقة النووية في التشيك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).