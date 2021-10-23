2021/10/23 | 13:55 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم جولي جامو كشفت وثائق داخلية لشركة فيسبوك سرّبتها المُبلّغة فرانسيس هاوغن وحصلت عليها صحف أميركية عدة، أن فيسبوك كانت على علم بتطرّف عدد كبير من مستخدمي موقعها وبانتشار كمّ هائل من المعلومات المضلّلة المرتبطة بالانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2020.… Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (معلومات كشفتها مسرّبة وثائق داخلية لفيسبوك تواصل إغراق الشركة) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (معلومات كشفتها مسرّبة وثائق داخلية لفيسبوك تواصل إغراق الشركة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).