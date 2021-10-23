طريقة سهلة لتحسين سمعك.. اقتراح جديد يمكن أن يسمح للناس بشراء المعينات السمعية من الصيدليات دون موافقة الأطباء

2021/10/23 | 14:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعاني ما يقرب من واحد من كل ثمانية بالغين في الولايات المتحدة من فقدان السمع ويهدف اقتراح جديد من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إلى تحسين الوصول إلى تكنولوجيا المعينات السمعية لملايين الأمريكيين ، لكن البعض لديه مخاوف

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