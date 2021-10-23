2021/10/23 | 14:00 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت، الاطاحة بإرهابيين اثنين جنوبي بغداد.

القيادة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "نتيجة لتكثيف الجهود الاستخبارية، وبتنسيق عال المستوى مع قسم استخبارات وأمن عمليات بغداد وجهاز الأمن الوطني، تمكنت قوة من اللواء (23) فرقة المشاة السابعة عشر ومفرزة من الأمن الوطني، من إلقاء القبض على متهمين اثنين وفق المادة (4/1) إرهاب بعد متابعتهما ورصد تحركاتهما في منطقة الدورة جنوبي بغداد".

واضاف البيان انه "تم إحالتهما إلى الجهات المختصة وفق القانون".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاطاحة بإرهابيين اثنين جنوبي بغداد) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاطاحة بإرهابيين اثنين جنوبي بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).