أمير ويلز بمنتدى

2021/10/23 | 14:05 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض - مباشر: أكد الأمير تشارلز أمير ويلز في كلمة رئيسة ألقاها ضمن جلسات منتدى "مبادرة السعودية الخضراء"، أن إطلاق المملكة العربية السعودية، لمبادرة السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، تسهم في بناء مستقبل مستدام ومثمر.وبين أمير ويلز، اليوم …

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