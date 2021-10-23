السعودية تطالب دول العالم بتخفيف جميع الغازات التي تسهم في تغير المناخ

2021/10/23 | 14:05 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض - مباشر: أكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة السعودي، على الحاجة في التخفيف من جميع الغازات التي تسهم في تغير المناخ، والنظر في جميع القطاعات وتمحّص جميع الحلول.وأكد وزير الطاقة، اليوم السبت، على الاهتمام في مجال …

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