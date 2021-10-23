'لقطات مثيرة'.. أول فرقة قتالية في الحشد تنفذ القفز الحر في المياه (صور)

2021/10/23 | 14:05 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت فرقة العباس القتالية، السبت، تدريبات لمقاتليها، تلخصت بالقيام بالقفز الحر، وذلك كاول قوة في الحشد الشعبي تخوض هذا النشاط.

وقالت الفرقة في بيان، تلقى NRT عربية نسخة منه، (23 تشرين الأول 2021)، أن "مقاتلوا فرقة العباس القتالية (حشد العتبات المقدسة) نفذ نشاط "القفز الحر" ضمن دورة القوات الخاصة التي يخوضونها في مدرسة القوات الخاصة التابعة الى وزارة الدفاع، والتي تعتبر أول قوات في الحشد الشعبي تخوض دورة القوات الخاصة، وتعد الأقسى والاكثر جهداً في الجيش العراقي".

وبين قيادة الفرقة إن "هذا القفز في البر والجو الذي يعد النشاط الأهم في الدورة الأولى للقوات الخاصة بواقع 100 مقاتل، ويأتي في إطار خطة الاعداد لقوات فرسان الكفيل وتدريبهم وتكوين قوات نخبة لتأدية الواجبات المهمة، وبعد تخرجهم من هذا الصنف سيدخلون ايضاً في دورات تطويرية أخرى".

وأكد أن "الفرقة سترسل بعدها مقاتلين آخرين لينضموا الى الدورة الثانية في مدرسة القوات الخاصة في هذه المدرسة العراقية العريقة".

وقال آمر مدرسة القوات الخاصة العميد علي لعيبي غانم، بحسب البيان، أن "هذه التمارين تعتبر الأهم في دورة القوات الخاصة الأساسية كونها تنمي الثقة لدى المقاتل، مبينا ان هذه الدورة تعتبر استثنائية ومميزة جداً لما بذله المقاتلون من جهد وطاقة وقوة بدنية بالإضافة الى الضبط العسكري والتنفيذ الجيد للتمارين".

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