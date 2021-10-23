2021/10/23 | 14:09 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منظمة الطيران الفيدرالي ..تعلن الأجواء العراقية امنة) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منظمة الطيران الفيدرالي ..تعلن الأجواء العراقية امنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).