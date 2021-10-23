هل يمكن إعادة العد والفرز الكلي في عموم العراق.. خبير قانوني يرد

2021/10/23 | 14:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أوضح الخبير القانوني علي التميمي، اليوم السبت، إمكانية إعادة العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات النيابية.

وقال التميمي في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إن "هناك طعون كثيرة أمام الهيئة القضائية المشكلة بموجب قانون المفوضية وصلت إلى أكثر من 8 ألف صندوق وهناك أكثر من 3 ألف شكوى مقدمة الى مجلس المفوضين ولا يمكن للهيئة القضائية المشكلة بموجب قانون مفوضية الثلاثية ان تقرر إعادة العد والفرز كاملا في عموم العراق ولا حتى مجلس المفوضين، لعدم وجود نص قانوني يتيح ذلك، انما هذه الجهات مقيدة بالبت بما مقدم لها من شكاوى وطعون".

وأضاف: "بما ان مجلس النواب غير موجود ومنحل، فإن من يستطع أن يتخذ هذا القرار بإعادة العد والفرز يدويا في عموم العراق هو مجلس الوزراء بعد معرفة نتائج العد اليدوي للمحطات المنتقاة والذي شرعت به مفوضية الانتخابات وهو اي مجلس الوزراء بعد اتخاذ هذا القرار يرفع الأمر إلى المحكمة الاتحادية ليكون قولها الفصل استنادا للمادة 93 فقرة ثالثا من الدستور العراقي، وكما حصل في عام 2018 وطبعا مجلس الوزراء يقوم بتشكيل اللجان المختصة لمعرفة ذلك".

وأوضح التميمي ان "الحد الفاصل في الموضوع هو نتائج الصناديق المطعون بها وايضا التي حصل أشكال في المحطات التي عطل فيها أجهزة التحقق والمشكلة ان الحكومة الان تصريف اعمال وربما لا تستطيع التحرك كثيرا لكن يبق قول المحكمة الاتحادية العليا هو الفاصل في الأمر".

وأشار الخبير القانوني إلى أن "الكتلة الاكثر عددا تبقى هي الحائزة على اعلى الأصوات ولن يتغير الموقف كثيرا وهي المعنية بترشيح رئيس مجلس الوزراء القادم بعيدا عن كل التحالفات وفق المواد 87 دستور وقرار المحكمة الاتحادية العليا 25 في 2010 والمادة 45 من قانون الإنتخابات التشريعية".

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