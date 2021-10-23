القبض على عدد من المتهمين وضبط عجلة تحمل ادوية غير مرخصة في ديالى

2021/10/23 | 14:09 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / القت قوات من شرطة ديالى القبض على / 14 / متهما بقضايا مختلفة داخل المحافظة .وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان المقبوض عليهم صادرة بحقهم مذكرات قبض قضائية بالتهم المنسوبة اليهم .واضاف ان مفرزة امنية من قسم شؤون السيطرات والطرق الخارجية ضبطت عجلة تحمل أدوية لاتحمل أوراقا ثبوتية ./انتهى

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