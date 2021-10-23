الأساقفة الكلدان في العراق يدعون السياسيين الى تشكيل حكومة كفاءات وطنية

2021/10/23 | 14:09 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك /نينا/دعا الأساقفة الكلدان في العراق ، السياسيين الى الالتزام بالقيم الوطنية ، وتغليب المصلحة العامة على الاجندات الحزبية والجلوس معاً في حوار حضاري هاديء للتفاهم وانهاء الاحتقان الحالي الذي افرزته الانتخابات الأخيرة،.وقالوا في بيان :"،ان الأساقفة الكلدان في العراق المجتمعين برئاسة غبطة البطريرك الكاردينال لويس روفائيل ساكو في المقر البطريركي الصيفي ببلدة عينكاوا / أربيل صباح السبت يوجهون نداء"يدعون فيه جميع السياسيين الى الالتزام بالقيم الوطنية والاخوية، وتغليب المصلحة العامة على الاجندات الحزبية والجلوس معاً في حوار حضاري هاديء للتفاهم وانهاء الاحتقان الحالي الذي افرزته الانتخابات الأخيرة.وناشد الاساقفة السياسيين للإسراع بتشكيل حكومة كفاءات وطنية، قادرة على تحقيق مطالب المواطنين وتجنيب البلاد من الانزلاق نحو الأسوأ.مؤكدين ان التهديد أو استعمال السلاح لحل المشاكل بين الاخوة هو من المحرمات الكبرى، في كل الأعراف، فالسلاح هو للدفاع عن الوطن فقط./انتهى

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