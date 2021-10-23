تحالف الفتح يحذر من “التباطؤ” في تنفيذ مطالب إعادة عمليات العد والفرز يدوياً

2021/10/23 | 14:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر تحالف الفتح من التباطؤ في تنفيذ مطالب إعادة عمليات العد والفرز يدوياً لجميع محطات الاقتراع في عموم مناطق ومدن العراق.

وقال القيادي في التحالف أبو ميثاق المساري إن الأمور مرشحة للتصعيد خصوصاً مع رفض تنفيذ مطالب القوى السياسية بإعادة عمليات العد والفرز يدوياً لجميع محطات الاقتراع في عموم العراق.

وأشار المساري الى ان الاصرار على رفض إعادة عمليات العد والفرز يدوياً لجميع محطات الاقتراع سوف يدفع القوى السياسية والشعبية الى المطالبة بإلغاء كل الانتخابات المبكرة.

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