2021/10/23 | 14:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يفتتح المرحلة الأولى لطريق بغداد – الحلة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
الكاظمي يفتتح المرحلة الأولى لطريق بغداد – الحلة » وكالة الأنباء العراقية
سياسية
اليوم, 14:21
واع/
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يفتتح المرحلة الأولى لطريق بغداد – الحلة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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