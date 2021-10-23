2021/10/23 | 14:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الكاظمي يفتتح المرحلة الأولى لطريق بغداد – الحلة » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 14:21

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