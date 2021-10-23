باكستان.. قتلى في اشتباكات بين الشرطة وحزب إسلامي محظور

2021/10/23 | 14:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن حزب إسلامي متشدد، السبت، أن ٥ من أنصاره قُتلوا في مواجهات مع قوات الأمن في مدينة لاهور في شرق باكستان، بعد مقتل شرطيين في الصدامات.

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