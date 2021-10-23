2021/10/23 | 14:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت دراسة جديدة أن ضعف الإدراك، الذي يعرف باسم ضباب الدماغ، قد يستمر لأشهر لدى مرضى كوفيد-19، حتى بين أولئك الذين لم يدخلوا المستشفى.

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