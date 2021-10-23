الزراعة تكشف لـ”NNC” خطرًا محدقًا بالثروة السمكية

2021/10/23 | 14:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص/ المركز الخبري الوطني كشفت وزارة الزراعة، اليوم السبت، الأسباب التي أدت إلى انتشار فيروس (كوي هيربس) في بعض المحافظات العراقية، الذي خلف نفوقاً كبيراً في الثروة السمكية، فيما أشارت إلى أن الخسائر المادية ضئيلة […]

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