بمشاركة عربية وعالمية ختام مهرجان العربي لفيلم التراث في خورفكان

2021/10/23 | 14:40 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشارقة/ نينا/ اختتم المهرجان العربي لفيلم التراث في خورفكان نسخته الثانية التي استمتع خلالها الجمهور وعلى مدار أربعة أيام بعروض الأفلام والندوات والورش التي لاقت استحسان وإعجاب وتفاعل الحضور والمشاركين والجمهور.وشهد المهرجان العديد من الفعاليات من أهمها عقد عدد من الندوات الأولى جاءت بعنوان " دور المؤسسات المعنية بالتراث الثقافي في عملية صون وتوثيق التراث وعلاقة ذلك بصناعة الأفلام الوثائقية الدرامية"، إلى جانب ندوة المرأة والتراث والسينما وندوة " فيلم التراث كوثيقة سينمائية لتثمين التراث وتعزيز الهوية العربية" وندوة حول أهمية الصورة الفوتوغرافية في توثيق التراث.وقال رئيس معهد الشارقة للتراث رئيس شرف المهرجان" الدكتور عبد العزيز المسلم ، شهد المهرجان على مدار أربعة أيام تقديم أفلام وندوات وعروض شيقة ومسابقات وورش وصور في خورفكان مدينة الحضارة والتاريخ والأفق المفتوح على أوسع مدى وهناك كان موعدنا مع عشاق التراث والإبداع والابتكار من أجل التراث بمختلف عناصره ومكوناته وفي القلب منها أفلام التراث فجاءت النسخة الثانية من المهرجان العربي لفيلم التراث لتعلن عن انطلاقة جديدة تكمل الانطلاقة الأولى وتضيف لها من أجل الدورات لقادمة، فشكراً للجميع، شكراً خورفكان التي احتضنت الجميع وأدهشتنا بكل ما فيها".وكرّم المسلم في حفل ختام النسخة الثانية من المهرجان العربي لفيلم التراث الفائزين بمسابقة أيام الشارقة التراثية للتصوير الفوتوغرافي في فئتي حياة الناس وجماليات المباني والأجنحة./انتهى

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