العثور على جثة سائق سيارة أجرة شمالي بابل

2021/10/23 | 14:40 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلة/نينا/عثرت دورية تابعة لشرطة بابل اليوم السبت على جثة سائق سيارة أجرة في الخمسينات من عمره مصابة بإطلاق نار في الرأس وملقاة في إحدى المناطق الزراعية شمال الحلة.وقال مصدر في شرطة بابل" أن سائق سيارة أجرة كان قد اختطف من مكان سكنه في منطقة الثورة بوسط الحلة وعثر على جثته ملقاة في ناحية النيل شمال الحلة مصابة بإطلاق نار في الرأس./انتهى

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