2021/10/23 | 14:40 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت خلية الإعلام الامني، اليوم السبت، عن إلقاء القبض على متهمين اثنين بالإرهاب في بغداد.قالت الخلية في بيان، أنه “نتيجة لتكثيف الجهود الاستخبارية، وبتنسيق عالي المستوى مع قسم استخبارات وأمن عمليات بغداد وجهاز الأمن الوطني، تمكنت قوة من اللواء (23) فرقة المشاة السابعة عشرة ومفرزة من الأمن الوطني، من إلقاء القبض على متهمين اثنين وفق المادة (4/1) إرهاب بعد متابعتهما ورصد تحركاتهما في منطقة الدورة جنوبي بغداد”.وأشار الى أنه “تمن إحالتهما إلى الجهات المختصة وفق القانون”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على اثنين من الارهابين في بغداد عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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