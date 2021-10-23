الكاظمي : أطلقنا خلال الفترة القصيرة لهذه الحكومة مشاريع مهمة في مجال الطرق والجسور

2021/10/23 | 14:41 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي اليوم السبت ،” أطلقنا خلال الفترة القصيرة لهذه الحكومة مشاريع مهمة في مجال الطرق والجسور”.

وقال الكاظمي خلال افتتاحه المرحلة الأولى من طريق بغداد-حلة ، ” نفتتح اليوم طريق بغداد-حلة، وقد تم الجزء الأول منه بنجاح، والعمل مستمر لإكمال باقي الأجزاء، وسنتابع التنفيذ عن كثب ، مبينا ” أطلقنا خلال الفترة القصيرة لهذه الحكومة مشاريع مهمة في مجال الطرق والجسور، ومنها هذا المشروع، والطريق المؤدي إلى مدينة بسماية، وعدة جسور في الناصرية والموصل، فضلاً عن وضع الخطط لمشاريع مهمة، أبرزها الطريق الحلقي لمدينة بغداد، ومحافظات أخرى.

واكد ” نتطلع إلى إكمال هذه المشاريع خلال العام القادم، وعلى الحكومة القادمة العمل على إنشاء مشاريع جديدة في مجال الطرق والجسور؛ لتسهيل حركة المواطنين داخل المحافظات وخارجها ، موضحا ” نأمل من جميع العاملين العمل بجدية وسرعة؛ لإتمام المشاريع المعمول فيها، نحن في سباق مع الوقت، ومسؤوليتنا أن نسلّم العراق للأجيال المقبلة بأفضل صورة ممكنة.

واضاف ان” العراق يحتاج إلى حشد جميع الجهود الحكومية، وجهود القطاع الخاص؛ لإيجاد حركة إعمار شاملة في مختلف المجالات، ولاسيما الطرق التي تمثل العصب الرئيسي للتجارة والنقل في أي بلد “، مشددا على ضرورة ” تأسيس بنية تحتية استراتيجية للمواصلات، من طرق، وجسور، وغيرها، بمواصفات عالمية، والأخذ بعين الاعتبار أن تكون على مستوى طموحات الأجيال المقبلة، فموقعنا الجغرافي الاستثنائي يفرض عملاً استثنائياً؛ لنعزز من قيمة موقع بلدنا كحلقة وصل وتواصل بين محيطنا.

وتابع ان” العراق يستحق منا جميعاً بذل المزيد من الجهود، ويتعيّن على الجميع أن يكونوا على مستوى الطموح”.

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