الإعلام الأمني: القبض على اثنين من الارهابين في بغداد

2021/10/23 | 14:42 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت خلية الإعلام الامني، اليوم السبت، عن إلقاء القبض على متهمين اثنين بالإرهاب في بغداد.قالت الخلية في بيان، أنه “نتيجة لتكثيف الجهود الاستخبارية، وبتنسيق عالي المستوى مع قسم استخبارات وأمن عمليات بغداد وجهاز الأمن الوطني، تمكنت قوة من اللواء (23) فرقة المشاة السابعة عشرة ومفرزة من الأمن الوطني، من إلقاء القبض على متهمين […]

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