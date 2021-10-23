مسؤول رفيع: تغيّرات المناخ تهدد الأمن الوطني في العراق

2021/10/23 | 14:49 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

حذر وزير البيئة، جاسم الفلاحي، من مخاطر التغيّر المناخي على أمن العراق، مشيرًا إلى نجاح الحكومة في انتزاع عضوية المكتب التنفيذي لوزراء البيئة العرب.

وقال الفلاحي في تصريح، إنّ "العراق شارك كعادته في كل عام باجتماع المكتب التنفيذي لوزراء البيئة العرب"، مبينًا أنّ "العراق من مؤسسي هذا التجمع المهم الذي يتبع مجلس الجامعة العربية".

وأضاف الفلاحي، أنّ "اجتماع مجلس المكتب التنفيذي للوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، يعد اجتماعًا مهمًا جدًا خاصة في هذا التوقيت، حيث يسبق مؤتمر التغيّرات المناخية المقبل في الأول من تشرين الثاني من هذا العام، وهو من الاجتماعات المهمة التي تقام في المملكة المتحدة".

وأوضح الفلاحي، أنّ "الاجتماع يعتبر قمة الكوكب أو قمة الأرض، ويأتي من أجل وضع القرارات الواقعية لتطبيق اتفاق باريس للتغيّرات المناخية وإقرار الآليات التموينية العالمية لدعم جهود الدول النامية والأقل نموًا لتطبيق المعايير الخاصة بمقررات اتفاق باريس".

وأشار الفلاحي، إلى أنّ "عضوية العراق تعد إنجازًا دبلوماسيًا كبيرًا وتصب في خدمة البلد خاصةً وأنّ العراق يواجه تحديات جدية في المجالات البيئية، كونه يعد خامس أكثر دولة في العالم تأثرت بموضوع التغيرات المناخية من التلوث والتصحر والجفاف والعواصف الغبارية وتناقص الايرادات المائية، ما يؤثر على الأمن الغذائي والمائي بشكل كبير وبالنتيجة على الأمن الوطني".

وأوضح وزير البيئة، أنّ "عضوية العراق ستكون عامل رفد للحصول على الدعم العربيّ لما نواجه من تحديات جدية، وبالنتيجة إقرار سياسات عربية داعمة للعراق لإقامة مشاريع لمواجهة التحديات كالعواصف الغبارية والرملية والتصحر وتدهور الأراضي والاستفادة من الخبرات لمعالجة التلوث بمختلف أنواعه وخصوصاً التلوث المائي والهواء".

وأشار الفلاحي، إلى أنّ "نجاح العراق في انتزاع عضويته في المكتب التنفيذي بعد سنين طويلة من عدم أخذ استحقاقنا يدلل على وجود اعتراف عربي بالدور المهم الذي يلعبه البلد في المحافل الدبلوماسية، وما بذلناه من جهود من أجل تقديم رسالة واضحة في مواجهة التحديات الجدية".

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