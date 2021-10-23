2021/10/23 | 14:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اظهر استطلاع اقامته الشركة العامة الاستشارية”bcw” ، يوم السبت، أن 9 من اصل 10 شباب عرب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا “قلقون” حول جودة التعليم الذي يتلقونه.وقالت الشركة في تقرير […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أثر جائحة كورونا على التعليم بالعراق المركز الخبري الوطني.

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