هل نجد الضوء في نهاية النفق المظلم ؟!

2021/10/23 | 14:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: سمير داود حنوش

ربما تكون توقعات الفوضى وتنبؤات عدم

الأستقرار في العراق قبل الأنتخابات

والتي تحدث عنها السفير البريطاني

(ستيفن هيكي) قبيل مغادرته لهذا البلد قد

تأجلت في موعدها الى ما بعدها، لتكو

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