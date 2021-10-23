الكاظمي يفتتح المرحلة الأولى من طريق بغداد - حلة (صور)

2021/10/23 | 14:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي،

السبت، افتتاح المرحلة الأولى من طريق

بغداد - حلة.

وقال الكاظمي خلال افتتاحه المرحلة

الأولى من الطريق، "نفتتح اليوم طريق

بغداد - حلة، وقد تم الجزء الأول منه

بنجاح،

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