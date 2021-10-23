10 ملايين دولار.. مكافأة أمريكية مقابل معلومات عن رجل أعمال كولومبي

2021/10/23 | 14:49 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد رصدت الولايات المتحدة الامريكية، مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار، مقابل معلومات تقود لرجل الأعمال الكولومبي ألفارو بوليدو فارغاس، أحد أنصار الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، عن المكافأة، فيما أشارت الى أن وزارة العدل تلاحق قضائيا فارغاس لتورطه في خطة لغسل الأموال.وأوضحت، انه يعتقد أن بوليدو والمتآمرين معه …

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مكافأة أمريكية مقابل معلومات عن رجل أعمال كولومبي أولاً على النور نيوز.

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