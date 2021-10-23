السيد الصدر: تأييد مجلس الأمن لنتائج الانتخابات يعكس صورة جميلة عن الديمقراطية

2021/10/23 | 14:57 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اكد زعيم التيار الصدري السد مقتدى الصدر، أن تأييد مجلس الأمن لنتائج الانتخابات يعكس صورة جميلة عن الديمقراطية العراقية.

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